Le Celtic suspend des supporters qui ont brandi des drapeaux palestiniens

Lors de la rencontre opposant le Celtic à l’Atlético de Madrid le 25 octobre dernier, des centaines de drapeaux palestiniens avaient été brandis dans les tribunes du Celtic Park, malgré une interdiction au préalable de l’UEFA. Ce mardi, le club écossais a pris le taureau par les cornes et a finalement annoncé la suspension des abonnements des membres de la Green Brigade, un groupe de supporters. Cette suspension vaudra également pour les rencontres à l’extérieur.

Un porte-parole du club a justifié cette décision en affirmant ceci : « Pour éviter tout malentendu, les mesures progressives prises par le club depuis un certain temps sont le résultat d’une escalade de plus en plus sérieuse des comportements inacceptables et du non-respect des règlements applicables, lors des matchs au Celtic Park et sur les terrains extérieurs depuis un certain temps, ce qui crée de graves problèmes de sécurité et d’autres problèmes. » …

AL pour SOFOOT.com