Le Celtic s’offre les Rangers pour la quatrième fois de la saison

Le triplé est en marche.

Solide leader du championnat et déjà vainqueur de la Coupe de la Ligue, le Celtic ne fait aucun cadeau sur la scène nationale. Les Hoops ont rejoint la finale de la Coupe d’Écosse en dominant les Rangers ce dimanche (0-1). Un cinquième Old Firm cette saison, et une quatrième victoire du Celtic – pour un nul 2-2 à Ibrox en janvier. L’homme du moment, Jota, a inscrit l’unique but du match juste avant la pause (42 e ) – sa quatrième réalisation sur ses quatre dernières rencontres. James Tavernier aurait pu changer le cours de la partie, mais le poteau a contrarié ses plans (65 e ). Le Celtic défiera donc Inverness Caledonian Thistle, un club de deuxième division, en finale le 3 juin. Sauf invraisemblable écroulement de leur meilleur ennemi en championnat, les Rangers vivront quant à eux une saison blanche.…

QB pour SOFOOT.com