Le Celtic champion d’Écosse pour la 53e fois de son histoire

Ce n’était plus qu’une question de temps.

Avec quinze points d’avance sur les Rangers, éternel rival et premier poursuivant, à quatre journées de la fin, le Celtic FC n’avait plus qu’à patienter pour remporter un nouveau titre de champion d’Écosse. Après un succès compliqué à l’extérieur sur la pelouse du Heart of Midlothian (0-2) dimanche dernier, l’écurie verte de Glasgow ajoute un onzième sacre à son palmarès sur les douze dernières années. Quel est l’objectif des hommes d’Ange Postecoglou, l’entraîneur australien du CFC depuis 2021, dans cette fin de saison ? Battre le record de 106 points en une saison, le leur. Et à long terme ? Refaire définitivement leur retard sur les 55 titres des Rangers.…

MD pour SOFOOT.com