Le Celta Vigo écrase Alavés et se donne de l'air par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Celta avait besoin d'une victoire ce dimanche pour s'éloigner de la zone de relégation. Et les hommes d'Óscar n'ont pas déçu. Le club de Vigo a déroulé dans son match comptant pour la 30ème journée de Liga en infligeant une raclée à Alavés (6-0). Des réalisations de Jeison Murillo et Iago Aspas ont donné le ton en début de match, alors que les Basques se sont tirés une balle dans le pied avec l'expulsion de Martin Aguirregabiria à la demi-heure de jeu. Rafinha s'est ensuite fendu d'un doublé pour porter le score à 4-0 avant la mi-temps. Nolito et Santi Mina ont marqué à leur tour en fin de rencontre. Au classement, le Celta peut souffler et se retrouve 16ème, avec 4 points d'avance sur Majorque, premier relégable. Alavés est 13ème du championnat et a déjà presque assuré son maintien.

