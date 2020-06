Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Celta Vigo cale encore, Eibar concède le nul contre Bilbao Reuters • 17/06/2020 à 22:07









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Celta Vigo va devoir aller chercher son maintien. Les hommes d'Óscar García Junyent n'ont pas réussi à s'imposer sur la pelouse de Valladolid pour le compte de la 29ème journée de Liga (0-0). Iago Aspas a notamment manqué un pénalty en seconde période. Le Celta Vigo est 17ème et n'a que deux points d'avance sur la zone rouge, alors que son adversaire du soir pointe à la 14ème place. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Eibar a été tenu en échec par l'Athletic Bilbao (2-2). Kike avait répondu à l'ouverture du score de Raul Garcia, avant que Fabian Orellana ne double la mise sur pénalty. Bilbao a égalisé en fin de rencontre grâce à Villalibre. Eibar est à trois longueurs de la zone de relégation, tandis que l'Athletic est 10ème et n'a plus grand chose à jouer cette saison.

