Le CDD multi-remplacement bientôt expérimenté

Un seul contrat pour remplacer plusieurs salariés. Jusqu'à présent, pour remplacer un collaborateur, il fallait conclure un CDD pour reprendre le poste du salarié absent.Pour remplacer plusieurs salariés absents sur des périodes différentes, l'entreprise pouvait garder le même salarié à condition que soient rédigés plusieurs contrats de travail.Avec près d'un an de retard sur le calendrier initial, le décret fixant les secteurs d'activité habilités à y recourir, à titre expérimental du CDD multi remplacement est, selon les Echos, sur le point d'être publié. Il devrait concerner plusieurs secteurs : le sanitaire, le social et le médico-social, la propreté et le nettoyage, ou encore les services à la personne.Cette mise en place de ce nouveau CDD s'inscrit dans le débat sur l'évolution des contrats courts.Depuis 2012, la jurisprudence de la Cour de cassation estimait que ce type de contrat ne pouvait être conclu. A l'été 2018, Aurélien Taché, le député LREM a déposé un amendement lors de l'examen de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » qui a ouvert la voie à une expérimentation de ce type de contrat multi remplacement. En principe, elle était prévue du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. En juin 2021, le gouvernement devait faire un retour d'expérience.Désaccord entre patronat et syndicatsSauf que la négociation entre partenaires sociaux sur l'assurance-chômage n'a pas abouti du fait justement du clivage entre syndicats et patronat sur cette question des contrats courts.Selon le patronat, ce CDD multi remplacement obéit aux mêmes règles qu'un CDD classique. À l'inverse, chez les syndicats comme chez FO, on estime que ce contrat ne résout en rien les causes de la précarité.D'où la publication avec un an de retard de ce décret. De fait, le ministère du Travail prévoit que la durée d'expérimentation de ce CDD multi remplacement sera reportée à octobre ...