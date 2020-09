Le cauchemar d'Antoine Griezmann

Parce qu'il aimait jouer court, s'associer aux plus agiles, on l'avait pris pour un Iniesta à la française, un génie de la construction. Or, le génie de Griezmann est beaucoup plus sauvage qu'on l'imagine, beaucoup plus intuitif, beaucoup moins conceptuel qu'il n'y paraît. Griezmann est-il convaincu de la supériorité du style Barça ? Rien n'est moins sûr.

Les damnés de l'offensive

Les nuits sont longues quand le désespoir rôde. C'est le jour du bac et on est venu sans stylo, c'est le jour de la première mais on a oublié notre texte, il faut se jeter à l'eau mais on est venu sans maillot de bain. À chaque cauchemar sa liturgie : le public se marre, suffocation, la honte augmente, réveil en sursaut. Au registre des cauchemars récurrents, il faut ajouter une variante catalane : l'angoisse de l'ailier dans un Camp Nou plein. Quand d'un côté Ansu Fati, formé au club, semble passer des nuits paisibles (même pointe de vitesse que Pedro, même appui au milieu que Villa), de l'autre, Antoine Griezmann, greffon dysfonctionnel, nage en plein cauchemar. Curieux paradoxe car son intelligence de jeu et sa capacité de lecture des matchs lui promettaient une arrivée triomphale au Barça. Ce qu'a montré une nouvelle fois la rencontre contre Villarreal dimanche soir, c'est le contraire : un malaise flagrant, presque gênant. Appels à contre-temps, contrôle au lieu de remise en pivot, crochet intérieur au lieu d'accélération dans l'espace libéré par le demi. Le constat est terrible. Griezmann fait tout mal. Pire, depuis son arrivée au Barça, Griezmann ne ressemble plus à Griezmann. L'intelligence de jeu aurait-elle quitté son corps ?Il faut prendre ce problème au sérieux. D'abord, admettons un fait historique. Rien de pire au Barça que le poste d'ailier : premier attaquant, il est le damné de l'offensive. Partout ailleurs, comme continue à le faire très justement notre Antoine, il s'agit de créer des brèches dans la défense adverse, de proposer des solutions en profondeur ou en diagonale, de profiter de la pointe de vitesse pour prendre son adversaire à revers. À Barcelone, c'est le contraire. Le 11 et le 7, ce sont les numéros maudits des attaquants condamnés à jouer vers l'avant sans jamais avoir le droit de fouler une seule surface de réparation. Un jour, Xavi Hernandez a révélé le secret duà l'ancienne : "