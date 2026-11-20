Le casse-tête se complique, à l'aube de l'examen du budget de l'État au Sénat

David Amiel, secrétaire d'État chargé des Comptes publics, prend la parole lors d'une séance à l'Assemblée nationale consacrée à l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2027, à Paris, le 4 novembre 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

L'équation budgétaire se complique : le gouvernement a reconnu vendredi que de nouvelles économies d'au moins six milliards d'euros seraient nécessaires face à la dégradation de la situation et aux urgences sociales, mais il espère un compromis, au moment où débute l'examen du budget de l'État au Sénat.

David Amiel l'a dit clairement vendredi matin : il faudra "des efforts supplémentaires" pour le budget 2027, en plus des 43 milliards d'économies prévus dans le projet de loi de finances (PLF).

"La rapporteure générale (du budget au Sénat) Christine Lavarde propose 6 milliards d'euros. C'est un point de départ. Après, est-ce que c'est six, sept, huit ? Ça, ça fera partie du débat", a ajouté le ministre des Comptes publics sur Sud Radio, avant d'aller au Sénat pour lancer les discussions sur le texte.

Ces efforts sont nécessaires en raison des "risques qui pèsent sur la croissance" et de la nécessité de "financer les urgences", comme celles concernant les plus bas salaires, les lycéens, les étudiants et les agriculteurs, a expliqué David Amiel.

Le gouvernement, qui veut maintenir son objectif de 5 % de déficit l'an prochain, reconnaît que sa cible de 1 % de croissance en 2027 est "à risque". "Le travail est en cours pour réexaminer les hypothèses du mois de septembre", a reconnu le ministre.

La Commission européenne a, elle, revu mardi en forte baisse ses prévisions de croissance pour la France, à 0,6 % en 2027, contre 1,1 % anticipés au printemps.

"Construire un compromis"

Après un rejet du texte à l'unanimité à l'Assemblée nationale, la chambre haute, dominée par la droite et les centristes, compte elle l'adopter tout en le modifiant.

Plus de 3.000 amendements ont été déposés sur la partie recettes du texte, qui sera examinée jusqu'au week-end. Le vote final est lui prévu le 9 décembre.

"Le Sénat prendra ses responsabilités", a promis Christine Lavarde. Jean-François Husson (LR) a déclaré que son groupe présenterait des amendements représentant "5 milliards d'euros d'économies" en plus des 6 milliards annoncés par Mme Lavarde.

La sénatrice LR Christine Lavarde, le 1er octobre 2026 au Palais du Lexembourg, à Paris ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

"C'est un budget crépusculaire, sans relief ni ambition, clairement inscrit à droite", a fustigé de son côté le socialiste Thierry Cozic, président de la commission des Finances du Sénat.

La gauche, minoritaire au Sénat, dit craindre que l'éventuel compromis budgétaire soit noué avec la majorité sénatoriale et facilite la non-censure éventuelle du Rassemblement national.

"Le gouvernement ne négocie pas avec le Rassemblement national", a assuré David Amiel à la chambre haute, martelant vouloir discuter d'un compromis "avec la gauche républicaine" et "la droite républicaine", et soulignant que celui-ci devait être "politiquement applicable".

Le ministre veut croire à un compromis avec les socialistes. "On a réussi à le faire pour l'année 2026. Ce serait quand même paradoxal qu'on n'y arrive pas cette année, alors que tout le rend plus urgent", a-t-il dit sur Sud Radio.

Choix "crédible" sur les retraites

Concernant les nouvelles mesures d'économies à réaliser, David Amiel a lancé de premières pistes, estimant "qu'il faut évidemment à tout prix éviter l'avalanche fiscale", mais plutôt cibler les dépenses, et "pouvoir continuer à travailler sur un certain nombre de niches fiscales".

Un "débat sur la contribution des plus fortunés (est) nécessaire également", a-t-il dit aux sénateurs, tendant la main à la gauche.

Concernant la contribution des retraités à l'effort pour 2027, l'un des gros chantiers de ce budget, le Sénat souhaite supprimer entièrement l'abattement forfaitaire de 10 % dont ils bénéficient. Les sénateurs veulent permettre en contrepartie de maintenir l'indexation des pensions sur l'inflation, rabotée dans le budget de la Sécurité sociale.

Le ministre de l'Economie Roland Lescure, à Paris le 17 novembre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

"C'est un choix qui est crédible budgétairement et donc évidemment qu'on y travaillera également avec le Sénat", a souligné David Amiel. Le débat s'annonce cependant incertain sur ce volet.

La hausse d'impôt que cette suppression entraînerait pour les retraités serait une "injustice", s'est insurgée vendredi sur X la candidate RN à la présidentielle, Marine Le Pen. Je "rétablirai cet abattement si je suis élue", a-t-elle ajouté.

Le suspense reste entier sur l'outil que le gouvernement voudra utiliser pour faire adopter son budget. Le 49.3 permettrait de retenir des mesures supplémentaires, notamment si des compromis émergent du Sénat.

Les ordonnances, procédure inédite utilisable après le 17 décembre si les débats s'enlisent, impliquent a priori d'en rester à la copie initiale.

Elles sont "une glissière de sécurité", a déclaré au Sénat le ministre de l'Economie Roland Lescure. "Restons sur l'autoroute", a-t-il ajouté, se disant "d'accord" pour les "éviter".