Le casse de Rice

Héros du succès d'Arsenal contre Manchester United (3-1) ce dimanche, Declan Rice a également sorti un match de patron et montré pourquoi il avait été recruté à prix d'or cet été.

La rivalité entre Arsenal et Manchester United promet toujours un spectacle riche en rebondissements. À l’hiver dernier, les Gunners avaient renversé les Red Devils à domicile dans les derniers instants (3-2) grâce à Eddie Nketiah. Rebelote sept mois plus tard, sauf que le héros se nomme cette fois-ci Declan Rice. À la 96 e minute, ce dimanche, sur un énième corner botté par Bukayo Saka, le numéro 41 d’Arsenal se retrouve seul au second poteau. L’espace-temps semble se figer autour de Rice, qui peut s’appliquer pour contrôler de la poitrine avant d’armer une puissante frappe en angle fermé. Sur la trajectoire, André Onana ne peut néanmoins pas repousser le cuir qui vient se loger au fond des filets. Une fois de plus, l’Emirates Stadium prend feu face à l’un de ses plus grands rivaux, qui terminera K.O. sur un dernier but envoutant de Gabriel Jesus, cinq minutes plus tard. Mais la gloire revient à un type dont le recrutement pour 115 millions d’euros en plein cœur de l’été avait fait naitre quelques doutes.

Patron de l’ombre

Ces doutes, Rice les a envoyé paître d’un revers de main, après seulement quatre petits matchs de Premier League, le temps de montrer à ses nouveaux fans la sérénité, la fougue et la justesse qu’il apporte au milieu de terrain. Sa prestation contre Manchester United est d’ailleurs un parfait résumé de ce qu’il est capable de produire : 85 ballons touchés, 100% de duels aériens remportés (4/4), 5 récupérations de balle, 2 interceptions, 2 tirs (dont un cadré, évidemment) et 88% de passes réussies (64/73) avec une volonté de jouer vers l’avant pour tenter de casser les lignes adverses. Agrémentée d’un but, sa performance lui a bien sûr valu le titre de Man of the Match après le coup de sifflet final.…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com