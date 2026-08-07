 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le carton de Twente, Escaldes en passe d'écrire l'histoire du football andorran... Le résumé des matchs allers du 3e tour préliminaire de Ligue Conférence
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 10:33
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le carton de Twente, Escaldes en passe d'écrire l'histoire du football andorran... Le résumé des matchs allers du 3e tour préliminaire de Ligue Conférence

Le carton de Twente, Escaldes en passe d'écrire l'histoire du football andorran... Le résumé des matchs allers du 3e tour préliminaire de Ligue Conférence

Le retour des belles histoires. Les matchs allers du troisième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence ont rendu leur verdict jeudi soir. Avec encore 54 équipes en lice, la lutte pour accéder aux barrages de C4 continue de faire rage.

Les cadors au rendez-vous

Les cartons du soir ont été signés par le Hajduk Split sur la pelouse des Lituaniens du Zalgiris Vilnius (2-5) et Twente contre le Dunajská Streda (6-0) . C’est également bien engagé pour l’ Ajax qui s’est imposé à la Johan Cruyff Arena contre Shelbourne (3-1), avec notamment un penalty inscrit par Mika Godts pisté par le PSG lors de ce mercato, même si l’ailier belge en a également manqué un dans la même rencontre. Le Dynamo Kyiv s’est imposé dans le choc de ce 3 e tour contre Qarabag grâce à la réalisation de Matviy Ponomarenko (1-0), même score pour La Gantoise face à Göteborg (0-1) et Braga contre le Dinamo Minsk (1-0) .…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    Versailles inscrit le premier but de l’histoire de la Ligue 3
    information fournie par So Foot 07.08.2026 21:18 

    L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant ... Lire la suite

  • Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    Un champion d’Italie fait ses adieux à Milan
    information fournie par So Foot 07.08.2026 20:26 

    Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il ... Lire la suite

  • Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    Franck Haise prolonge déjà avec Rennes
    information fournie par So Foot 07.08.2026 18:12 

    Marié au premier regard. Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, Franck Haise va continuer main dans la main avec le Stade rennais. Le coach, lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, a prolongé son bail d’une saison . Une prolongation justifiée Celui qui est ... Lire la suite

  • Tour de France féminin, Katarzyna Niewiadoma-Phinney
    Cyclisme: Tour de France Femmes, Niewiadoma dompte le Ventoux et s'empare du jaune
    information fournie par Reuters 07.08.2026 18:11 

    par Zhifan Liu La Polonaise ‌Katarzyna Niewiadoma a renversé vendredi le Tour de France Femmes en ​s'imposant au sommet du mont Ventoux lors de l’étape reine pour s'emparer du maillot jaune. La grimpeuse de l'équipe Canyon//Sram, troisième au départ de l'étape ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank