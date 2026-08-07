Le carton de Twente, Escaldes en passe d'écrire l'histoire du football andorran... Le résumé des matchs allers du 3e tour préliminaire de Ligue Conférence

Le carton de Twente, Escaldes en passe d'écrire l'histoire du football andorran... Le résumé des matchs allers du 3e tour préliminaire de Ligue Conférence

Le retour des belles histoires. Les matchs allers du troisième tour préliminaire de Ligue Europa Conférence ont rendu leur verdict jeudi soir. Avec encore 54 équipes en lice, la lutte pour accéder aux barrages de C4 continue de faire rage.

Les cadors au rendez-vous

Les cartons du soir ont été signés par le Hajduk Split sur la pelouse des Lituaniens du Zalgiris Vilnius (2-5) et Twente contre le Dunajská Streda (6-0) . C’est également bien engagé pour l’ Ajax qui s’est imposé à la Johan Cruyff Arena contre Shelbourne (3-1), avec notamment un penalty inscrit par Mika Godts pisté par le PSG lors de ce mercato, même si l’ailier belge en a également manqué un dans la même rencontre. Le Dynamo Kyiv s’est imposé dans le choc de ce 3 e tour contre Qarabag grâce à la réalisation de Matviy Ponomarenko (1-0), même score pour La Gantoise face à Göteborg (0-1) et Braga contre le Dinamo Minsk (1-0) .…

LB pour SOFOOT.com