Le carnet tactique de Real-City

Mené par un Real Madrid patient et létal, le Manchester City de Pep Guardiola a finalement su passer par la fenêtre pour arracher un nul précieux avant le retour à l'Etihad (1-1). Récit d'une première bataille tactique qui a vu Carlo Ancelotti utiliser plusieurs outils.

La veille d’une autre « opportunité », en avril 2021, Pep Guardiola s’était assis en haut d’une tribune de presse et avait choisi de dézoomer : « En travaillant avec Johan Cruyff, j’ai appris que quand tu arrives à ce stade de la compétition, la seule chose à faire est d’apprécier le match, la responsabilité et la pression, d’apprécier le fait que tu ne revivras peut-être jamais plus une situation similaire. C’est quelque chose qui est réservé à l’élite et les grands joueurs apprécient ces moments-là parce qu’ils assument leurs responsabilités. C’est aussi pour ça que les grands joueurs et les grands clubs gagnent une compétition comme la Ligue des champions : ils jouent ces matchs-là comme des matchs amicaux et c’est aussi ce que je veux voir de mon équipe. Je n’oublierai d’ailleurs jamais ce que Cruyff nous a dit une minute avant de rentrer sur la pelouse de Wembley, en 1992, pour affronter la Sampdoria en finale de la C1 : ‘Allez-y et profitez.’ Je sais que je ne dirai pas ça parce que je ne suis pas Johan Cruyff, mais je vais dire à mes joueurs de profiter du voyage, du café à l’aéroport, de la nuit à l’hôtel, du dîner tous ensemble, de la promenade, de l’entraînement, du processus. Aujourd’hui, nous avons le privilège de faire partie des quatre meilleures équipes de la saison et nous devons en profiter. »

Le lendemain, son Manchester City, en route vers un septième titre de champion d’Angleterre, était allé s’imposer à Paris (1-2) et s’était ouvert les portes de la première finale de C1 de son histoire. Pep Guardiola y avait alors vu ses gars se faire punir par la science du Chelsea de Thomas Tuchel avant de lâcher, blême : « On va apprendre, on reviendra. » C’est à cet instant que le Real Madrid de Carlo Ancelotti est revenu dans sa vie. Il est passé une première fois la saison dernière et a laissé les Citizens dominer 90% de la conversation avant de les faire exploser en mille morceaux au bout du bout d’une demi-finale stupéfiante (3-4, 3-1, a.p.). Puis, l’actuel troisième de Liga a de nouveau pointé le bout de son nez mardi soir alors que le manège de Guardiola était, selon la très grande majorité des témoins

Par Maxime BRIGAND pour SOFOOT.com