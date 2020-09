Le carnet tactique de la troisième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Au menu du troisième acte de la saison, retour sur la masterclass de Téji Savanier face à Nice, sur le choc étouffé dans l'œuf entre le PSG et l'OM et sur le 3-4-1-2 prometteur du RC Lens.

? Une bombe platine, Téji !

Montpellier refroidit Nice

Ainsi va la vie d'un Téji Savanier qui, samedi, a transformé une simple séquence arrêtée niçoise en mise à nu. On joue la 53minute de jeu et les Aiglons brûlent déjà sous les coups d'un MHSC déchaîné. Sur un coup franc rapidement joué par Rony Lopes, Lees-Melou a alors une micro-possibilité de réduire le score quand un molosse lui saute dans les chevilles avant de célébrer son intervention comme on plante une hache dans le moral de son adversaire. Poings serrés et gueule ouverte, Savanier hurle, histoire de signaler aux curieux de la Mosson que si le chien aboie, la caravane passe : Montpellier reste une équipe capable de bousculer un bon paquet de concurrents, notamment dans sa tanière. Après la rencontre, remportée sans discussion (3-1), Andy Delort, dont la première feuille de match de la saison a été remplie par deux passes décisives, a été dans ce sens :Michel Der Zakarian, lui, a été plus concis :Et un type a tout ouvert, aussi.Positionné en 10 à la place d'un Florent Mollet suspendu juste derrière la paire Laborde-Delort, Téji Savanier a tout simplement été merveilleux., a posé Der Zakarian.