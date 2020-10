Le carnet tactique de la sixième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, retour sur la victoire de Nîmes à Montpellier, sur la performance monstrueuse de Jonathan Clauss contre Saint-Étienne et sur les soucis offensifs de l'OL.

? Comment Nîmes a remporté le derby à Montpellier

Le derby dans la poche de Nîmes

Une image et une seule : celle d'un coach de quarante-deux ans, avec un sac sur le dos, une doudoune sans manche et un visage fermé à double tour. Dimanche, quelques heures après le premier succès de Nîmes à Montpellier depuis 1977, Jérôme Arpinon s'est pointé devant le stade de la Mosson pour déballer l'essence de son sport : le technicien gardois est là pour gagner des matchs, coûte que coûte, et pour réussir desface à de. Extrait :Cette fois, c'est terminé : Nîmes s'est imposé à Montpellier (0-1) et l'a fait en exécutant au millimètre le plan d'un coach venu confirmer au passage que son clan était tout sauf un collectif de braqueurs. Au contraire, les Gardois savent où ils vont et comment ils y vont. Leur objectif tactique depuis le début de saison peut sembler extrême sur le papier (recherche de supériorités numériques dans le camp adverse, souvent avec six attaquants - les trois offensifs, plus un milieu relayeur et les deux latéraux - déployés sur la largeur, un jeu ultra direct, un statut d'équipe qui réussit le moins de dribbles en Ligue 1 et qui a le plus faible taux de passes réussies du championnat avec 79% de moyenne), il porte aussi ses fruits, puisque le NO a aujourd'hui l'image d'une équipe piquante, capable de gêner n'importe quel adversaire et qui a marqué autant que l'AS Monaco. Mieux : cette armée sait s'adapter aux circonstances des rencontres. Elle l'avait déjà prouvé à Lyon (0-0) et elle l'a de nouveau démontré ce week-end, au meilleur des moments : lors d'un derby.Mais bon sang, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com