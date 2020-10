Le carnet tactique de la septième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, carnet un peu spécial, avec un retour sur les premiers coups de fusil de trois recrues : Rafinha, Michaël Cuisance et Lucas Paqueta.

? Rafinha, le nouvel outil

Comme depuis le début de saison, le NO a d'abord cherché à casser la relance adverse via un pressing très haut et un marquage individualisé.

Une fois Loïck Landre expulsé, le PSG s'est adapté face au 4-4-1 nîmois et le schéma de relance a souvent pris cette forme : Ander Herrera à droite de Diallo et Rafinha à gauche de Kimpembe, alors que les latéraux viennent prendre les espaces ouverts par les déplacements intérieurs de Mbappé et Sarabia.

En phase défensive, Rafinha a principalement eu une cible : l'influent Lamine Fomba, qui a été réduit à quelque 26 ballons touchés vendredi soir.

Il y a d'abord eu ce doute, accompagné d'une question : combien de temps le corps de Rafinha, qui a déjà craqué de partout lors des cinq dernières années, va-t-il tenir ? Le carnet de santé du nouveau milieu du PSG fait flipper, entre deux ruptures des ligaments croisés, différents problèmes musculaires et un ménisque qui grince parfois, mais une certitude accompagne son arrivée : Thomas Tuchel ne possédait pas une telle arme dans son effectif et c'est avant tout ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Vendredi, à Nîmes, alors qu'ils déboulaient aux Costières avec un paquet d'absents (Kurzawa, Di María, Verratti, Marquinhos, Icardi, D. Pereira, Bernat, Neymar, Kehrer, Draxler), les Parisiens n'ont pas tremblé et ont dessiné leur cinquième succès de la saison (0-4) à grands coups de pinceaux : quatre buts inscrits (leur deuxième meilleur total de la saison), une trentaine de tirs dégoupillés, dont huit pour le seul Mbappé et quatre d'un Alessandro Florenzi intenable (quatre occasions crées, un but, un poteau), aucun encaissé. Brutal pour un Nîmes Olympique qui avait pourtant planté ses crocs très haut lors des premières minutes et qui voulait mordre le PSG sur ses sorties de balle. C'est pourtant notamment là que l'on a retrouvé Rafinha, couché par Landre, mais qui a vécu une belle première dans le Gard, confirmant l'idée qu'il pourrait devenir un bel atout pour Tuchel cette saison.