Le carnet tactique de la quatrième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, retour sur Rennes-Monaco, puis focus sur le Stade brestois et sur le cas Mohamed Simakan.

? Pourquoi Rennes-Monaco était le match de ce début de saison

Rennes retourne Monaco

Organisés en 4-4-2 en phase défensive, les Bretons ont, en première période, peiné dans la compensation. Samedi soir, Julien Stéphan avait demandé à l'un de ses trois milieux de sortir sur Badiashile pour bloquer la sortie de balle monégasque.

Problème

Stalactite de bave accrochée au bout des lèvres, Julien Stéphan a les poils au garde-à-vous. Après quatre journées, son Stade rennais est l'une des trois équipes encore invaincues en Ligue 1 (avec Lille et Saint-Étienne), pionce sur l'oreiller de leader du championnat et affiche la deuxième meilleure attaque du pays. Forcément, ça colle des sourires., a souri le cuisinier breton samedi soir.À quelques minutes d'intervalle, Niko Kova?, chef opérateur d'une AS Monaco qui pousse à l'optimisme malgré sa première défaite de la saison, n'a pas dit autre chose : en seconde période, ses hommes ontsous la pression rennaise et n'ont soudainement plus réussi à briller dans les détails qui avaient fait la différence dans le premier acte. Ainsi, le match a tourné et Rennes a gobé sa troisième victoire comme on s'enfile un Flanby à la cantine. Pour comprendre cette rencontre, qui a accouché de l'une des plus belles batailles tactiques de ce début de saison, il faut la déplier en deux.Il y a d'abord eu cette première période, qui a vu l'AS Monaco se déployer comme depuis le début du mandat de Niko Kova? et qui a considérablement gêné des Rennais qui ont payé une coordination alternative dans leur pressing.