Le carnet tactique de la première journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot reviendra après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Après les premières foulées, retour sur l'entrée d'Eduardo Camavinga contre Lille, la première de Kovac contre Reims et la découverte Birger Meling.

? Un Camavinga, ça change la vie

Alors que Clément Turpin enchaîne trois coups de sifflet, Eduardo Camavinga baisse la tête. Le milieu du Stade Rennais, sans doute frustré d'avoir été coupé dans sa représentation par un homme à houppette, décide alors de s'offrir quelques jongles avant de quitter la piste d'un Pierre-Mauroy qui n'est pas passé loin de voir le LOSC se faire souffler d'entrée par des Bretons qui ont terminé la nuit comme des sauvages. Finalement rassuré par le score final (1-1), le public nordiste a malgré tout vu passer une tornade et a pris sa dose d'étincelles sur le museau. Dans le rôle de Peter Pan, Camavinga, évidemment, entré peu après l'heure de jeu à la place de Benjamin Bourigeaud et qui a aidé ses potes à prendre le contrôle de la piste de danse. À sa façon : celle d'un gamin insouciant de dix-sept ans, qui a obtenu son bac ES début juillet, qui cavale désormais avec un numéro 10 sur le dos et qui a décidé de repousser les avances du Real pour balancer durant encore quelques mois son plaisir de jouer à la tronche de la Ligue 1. Et ce avec des chiffres majuscules : 43 ballons touchés, 91% de passes réussies, 100% de duels remportés, trois dribbles passés, 100% de duels aériens gagnés, une passe-clé, trois tirs, deux interceptions et deux ballons récupérés, dont un dans le camp lillois. Bien sûr, au moment de faire les comptes, il y a aussi - et surtout - une passe décisive, la troisième de sa carrière, pour Damien Da Silva. ", a raconté Julien Stéphan, le technicien rennais, après le show de son joueur." Gourmand, Eduardo Camavinga a même décidé de tout changer.Son entrée a ainsi permis au Stade Rennais de gratter un point, en poussant notamment davantage dans des couloirs lillois fragiles, et de mettre le pied sur les échanges (66% de possession Lire la suite de l'article sur SoFoot.com