Le carnet tactique de la neuvième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, coup d'œil sur le retour dans l'axe de Martin Terrier, la nouvelle excellente copie rendue par Jonathan Bamba et les 30 bonnes premières minutes du FC Metz à Nîmes.

? Terrier dans l'axe : plus tu le mets, plus t'en as

Rennes retourne Brest comme une crêpe

Pour la deuxième attaque du pays, c'est franchement la honte. Samedi, face à Brest, le Stade rennais a écrit l'une des pages de son histoire moderne : pour la première fois depuis qu'Opta analyse la Ligue 1, le club breton a tiré dix fois au but sans cadrer la moindre frappe en première période. Du jamais-vu. Pire : la bande à Stéphan a réussi cette exploit une semaine pile poil après s'être inclinée à domicile contre Angers (1-2) au terme d'une rencontre à un tir cadré sur onze tentés. Mais, miracle, aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, puisque les Rennais, longtemps sans jus, ont quand même réussi à faire sauter deux fois le verrou brestois grâce à deux couteaux sortis sur coups de pied arrêtés. Le premier l'a été par Damien Da Silva, bien placé au second poteau pour smasher un coup franc de Del Castillo, le second a été dégainé par Nayef Aguerd à la retombée d'un corner de Bourigeaud. Ainsi l'actuel troisième de Ligue 1 a retourné le Stade brestois en quatre minutes grâce à ses deux meilleurs buteurs (oui, c'est aussi ses deux centraux), et Julien Stéphan a réussi à économiser une boîte de Doliprane, tout en soulignant :Ah oui ?Alors, que retenir de ce Rennes-Brest ? Peut-être avant tout que les hommes de Stéphan se sont de nouveau cassé les dents sur un bloc compact et ont peiné à varier leurs circuits offensifs. Prévisible et au ralenti, le Stade rennais a dû attendre la 24minute de jeu pour réellement surprendre son invité du jour : après une énième sortie balle au pied de Damien Da Silva, qui a touché 129 ballons samedi, là où Aguerd en a tripoté 146 et Nzonzi 131, Hamari Traoré a alors enfin lancé un appel dans l'interligne droit et non le long de la ligne, ce qui a forcé Perraud à sortir et donc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com