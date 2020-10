Le carnet tactique de la huitième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Cette semaine, retour sur le film des horreurs défensives tourné pendant 45 minutes par l'AS Monaco à Lyon, sur le bon plan du SCO pour coucher Rennes et sur le jeu de boulons de Jean-Louis Gasset face à Nîmes.

? Comment le SCO a fait glisser le Stade rennais

Défensivement, le plan du SCO a été assez simple : un 4-4-2 très compact, avec Fulgini toujours au contact de Steven Nzonzi, qui a laissé le Stade Rennais attaquer sur les côtés.

Alors, coach, comment ça va ? Mal. Après la première défaite subie par son Stade rennais vendredi, Julien Stéphan a baissé les yeux en conférence de presse, les narines encore fumantes. ", a-t-il alors soufflé." Le premier, d'abord : pendant 25 grosses minutes, le Stade rennais a joué son jeu malgré les quelques changements opérés par son coach par rapport au match face à Krasnodar (Truffert, Doku, Gboho, Tait, Hunou), a tenu le ballon et n'a rien donné à un SCO venu en Bretagne avec un plan de jeu clair, initié par un changement de système avec le passage à un 4-2-3-1 avec Angelo Fulgini placé derrière Bahoken, "", comme l'a expliqué après coup Stéphane Moulin.Au cours de cette période de contrôle, un seul homme a pourtant réussi à faire la différence : Adrien Hunou, qui a parfaitement remplacé Guirassy dans son rôle de relai intérieur entre les lignes et dont les nombreux décrochages ont été récompensés par le but breton, sur lequel Bernardoni se foire. Pour le reste, le Stade Rennais a été globalement inoffensif (aucun autre tir cadré que le but au cours de la rencontre) : Jérémy Doku s'est cassé les dents sur l'excellent Enzo Ebosse (100% de duels défensifs gagnés, 100% de tacles réussis, 3 interceptions), sorti blessé, puis sur Souleyman Doumbia, mais a sauvé sa copie en étant décisif sur le but ; Eduardo Camavinga a été mangé dans son duel avec Amadou ; sur les treize centres tentés par les latéraux rennais (Truffert, Dalbert, Traoré), un seul a trouvé preneur... Surtout, Stéphan