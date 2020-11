Le carnet tactique de la dixième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur plusieurs points tactiques. Cette semaine, carnet intégralement consacré à un choc qui n'en a finalement pas été un : celui entre le PSG et Rennes. Décryptage d'un débat raté que la France du foot pourrait traîner comme un boulet.

La lecture de l'espace et les cadeaux

James Léa-Siliki se jette pour voler un ballon, qu'il réussit à transmettre à Steven Nzonzi. Après sept minutes de jeu au Parc des Princes, le symbole est fort : le Stade rennais quadrille le PSG autour de sa surface et force le leader à se recroqueviller à neuf. Un peu plus de vingt-quatre heures plus tôt, à l'heure de préparer ses valises pour rendre visite au leader, Julien Stéphan voulait voir son équipe débouler avec, et ses hommes l'ont entendu. Du moins, c'est ce que l'entame de ce choc qui ne va rapidement plus en être un laisse penser. Les premières minutes bretonnes sont plutôt positives, portées par un pressing plutôt bien coordonné : Léa-Siliki sort accompagner Guirassy pour presser la charnière centrale parisienne, Doku et Gboho se relaient pour soutenir Nzonzi et Bourigeaud dans le cadrage du trio Gueye-Paredes-Herrera, et cette approche permet aux Rennais de gratter plusieurs ballons hauts. À la troisième minute, Benjamin Bourigeaud vient casser un lancement de Paredes. Quelques secondes plus tard, Yann Gboho coupe la parole à Herrera, laisse Doku percuter côté droit et voit le Belge trouver Guirassy sous le nez de Marquinhos. Une cartouche en or, mais au lieu de s'effacer, le phare breton cherche à s'emmener le ballon et le perd. Sur la relance suivante, le PSG sort à l'aide d'un triangle posé côté gauche par ses trois milieux, mais Da Silva surgit devant Herrera. On se dit que quelque chose se passe, que les Rennais tiennent leur plan, qu'ils regardent ce PSG amoindri dans les yeux et qu'ils ont écouté un Léa-Siliki qui disait vendredi ceci :Gboho tente alors de jouer en profondeur vers Guirassy, Diallo coupe parfaitement la passe, puis, peu après 21h10, le Stade rennais voit son plan exploser. Ou plutôt le fait exploser. Seul.Alors que le plan défensif du PSG est assez simple (Moise Kean se charge de fermer Nzonzi, Herrera contrôle les