Le carnet tactique de la deuxième journée de Ligue 1

Cette saison, So Foot revient après chaque journée de Ligue 1 sur trois points tactiques. Après cette seconde fournée, focus sur l'animation post-C1 de l'OL, la performance d'Otavio à Angers et les failles de la gourmandise lorientaise.

? Lyon : et avec le ballon, ça donne quoi ?

Garcia : " Il faut arrêter de me gonfler avec les jeunes "

Avant d'emmener ses gars en virée à Lyon, Stéphane Jobard avait les pétoches et ne le cachait pas :Partant, quel était le plan du technicien dijonais, battu dans son salon lors de la première journée par Angers (0-1), afin d'éviter de rentrer en ville avec des joueurs grillés par la foudre ? Confession d'avant-match :Bilan des courses : au Groupama Stadium, le DFCO s'est fait détrousser (4-1) et n'aura eu qu'une petite quinzaine de minutes de "bonheur", soit le temps écoulé entre l'ouverture du score d'Aurélien Scheidler et le premier penalty de la soirée transformée par Memphis Depay. Derrière, l'OL a déroulé, inscrit quatre pions au total et même filé des regrets à son chef de bord, Rudi Garcia :L'important est pourtant là : les Lyonnais n'ont jamais douté lors de cette reprise et ont réussi leur transition tactique entre la C1, compétition où ils ont volontairement laissé le ballon à leurs adversaires pour les cogner en transition et en profondeur, et la Ligue 1, monde où l'OL a eu d'énormes difficultés la saison dernière pourle jeu.Ainsi, certains fantômes ont été chassés. Tous ? Bien sûr que non, ce qui s'explique d'abord par le fait que Dijon s'est laissé attraper trop facilement par un Lyon qui est loin d'avoir tout réussi. Au niveau de l'animation, pas de surprise : Garcia a relâché sur la feuille de match son cerbère défensif (Denayer, Marcelo, Marçal),