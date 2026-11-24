Un cargo russe attaqué par des drones
MOSCOU, 24 novembre (Reuters) - Le Sparta II, un cargo attaqué samedi par des drones dans le golfe de Finlande, a été remorqué jusqu'au port de Saint-Pétersbourg, a déclaré mardi le ministère russe des Transports.
L'attaque, qui a provoqué un incendie à bord, a probablement été perpétrée par l'Ukraine, a estimé l'armée finlandaise. Kyiv n'a pas fait de commentaire.
Les 16 membres d'équipage du navire ont été évacués sur un bateau russe, l'un d'entre eux a été légèrement blessé.
(Rédigé par Lucy Papachristou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer