information fournie par Reuters • 24/11/2026 à 10:25

Le cargo Sparta II remorqué à Saint-Pétersbourg

Un cargo russe attaqué par des drones

MOSCOU, 24 ‌novembre (Reuters) - Le Sparta ​II, un cargo attaqué samedi par des ​drones dans le golfe ​de Finlande, a ⁠été remorqué jusqu'au ‌port de Saint-Pétersbourg, a déclaré mardi ​le ‌ministère russe des ⁠Transports.

L'attaque, qui a provoqué un incendie à ⁠bord, ‌a probablement été perpétrée ⁠par l'Ukraine, ‌a estimé ⁠l'armée finlandaise. Kyiv n'a ⁠pas fait ‌de commentaire.

Les 16 ​membres ‌d'équipage du navire ont été évacués sur ​un bateau russe, ⁠l'un d'entre eux a été légèrement blessé.

(Rédigé par Lucy Papachristou, Jean-Stéphane Brosse pour la version ​française)