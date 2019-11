Le cardinal Barbarin accusé de harcèlement par un ancien séminariste

Huit mois après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour « non-dénonciation d'agressions sur mineurs » dans le cadre de la retentissante affaire Preynat, le cardinal Barbarin fait face à de nouvelles accusations. Benoît Quettier, ancien séminariste, affirme en effet avoir été harcelé par le primat des Gaules de 2006 à 2012, révèle mercredi 20 novembre L'Obs, qui ont pu consulter un mémoire envoyé par la victime présumée à la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase).Tout commence en 2006. Benoît Quettier et son frère Romain, alors jeunes moines, font part au cardinal Barbarin de leur volonté de devenir prêtres diocésains. Ce dernier les encourage dans leur démarche et les accepte au sein du séminaire Saint-Irénée de Lyon. Les quatre premières années se déroulent à merveille. Philippe Barbarin se prend même d'amitié pour les deux frères. Et plus particulièrement pour Benoît, qui est nommé cérémoniaire adjoint.Lire aussi Affaire Barbarin : la chute du très conservateur « Monseigneur 100 000 volts »« Il alternait les effets de tendresse et les humiliations »« Barbarin me convoquait régulièrement chez lui, pour des détails », se souvient l'homme de 44 ans dans les colonnes de L'Obs. Des instants de complicité qui vont parfois s'avérer « étranges ». « Il alternait les effets de tendresse et les humiliations. J'étais assez innocent et je ne comprenais pas ce qu'il...