Le capital-investissement français tient bon face au Covid-19

L'investissement dans les entreprises françaises non cotées a tenu le choc face à la pandémie de Covid-19 l'an dernier, et pourrait retrouver de la vigueur à la faveur de la reprise cette année, selon un rapport annuel de France Invest publié mardi.

"Au cours d'une année catastrophique sur bien des sujets, (...) les acteurs du capital-investissement ont montré qu'ils étaient présents" en 2020, a souligné Dominique Gaillard, le président de l'association française du capital-investissement France Invest, à l'occasion de la présentation mardi de l'étude annuelle sur le capital-investissement menée avec le cabinet Grant Thornton.

Sur l'ensemble de l'année dernière, 17,8 milliards d'euros ont été investis par des acteurs français du secteur, un montant en baisse de 8% sur un an. Ces investissements ont concerné 2.027 entreprises, en recul plus marqué sur un an (2.314 sociétés financées l'an dernier).

Deux secteurs ont toutefois tiré nettement leur épingle du jeu, détaille l'étude, le médical et les biotechnologies (4,3 milliards d'euros investis contre 2,9 milliards l'an dernier), ainsi que l'informatique et le numérique (3,5 milliards d'euros investis contre 2,8 milliards en 2019).

Le recours massif au télétravail et aux outils de communication numériques, ainsi que le développement de la recherche médicale liée de près ou de loin au Covid-19, ont joué en leur faveur l'a dernier.

L'étude annuelle de France Invest note par ailleurs une baisse plus sensible de 12% des levées de capitaux en 2020 comparé à 2019, à 18,5 milliards d'euros. Les levées sont toutefois relativement stables par rapport à 2018 et supérieures à 2017.

Ce sont surtout celles supérieures à 1 milliard d'euros qui ont fait défaut l'an dernier, au profit de celles comprises entre 100 millions et 1 milliard, constate France Invest.

S'agissant du début d'année 2021, "quelques gros fonds sont en train de lever, cela poussera (les chiffres) à la hausse, anticipe Dominique Gaillard, alors que les attentes françaises et mondiales sont grandes quant à un rebond de l'économie grâce aux campagnes de vaccination.

L'activité des fonds d'infrastructures, des investissements destinés à prendre part à des grands projets en construction, a montré des investissements de 5,3 milliards d'euros dans 121 projets, contre 7,2 milliards en 2019.

Les levées de capitaux ont quant à elles été de 5 milliards l'an dernier contre deux fois plus en 2019.