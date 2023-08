Le capitaine de Newcastle impliqué dans une bagarre de rue

Lascelles de violence.

Resté sur le banc lors des trois premières journées de Premier League, Jamaal Lascelles, habituel capitaine de Newcastle United, a vu son temps de jeu largement diminuer depuis la saison dernière, notamment à cause de l’arrivée de l’ancien Lillois Sven Botman. Au-delà du terrain, tout ne va pas au mieux non plus pour l’Anglais qui a rejoint les Magpies en 2014. Le 20 août dernier, au sortir d’une défaite face à Manchester City (1-0), le défenseur central s’est ainsi accordé une virée en boîte de nuit avec son petit frère et un ami du côté de Westgate Road, en plein cœur de la ville de Newcastle.…

EL pour SOFOOT.com