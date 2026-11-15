Le Cap-Vert, réputé pour sa stabilité, vote pour élire son nouveau président

Des résidents sont assis à l'ombre d'un arbre à Mindelo, au Cap-Vert, le 26 mai 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Les Cap-Verdiens ont commencé à voter dimanche pour élire leur nouveau président lors d'un scrutin où le sortant José María Neves, candidat à un second mandat, fait figure de favori, dans cet archipel réputé pour sa stabilité démocratique, une exception dans une région troublée.

Quelque 419.448 électeurs sont appelés aux urnes pour ce premier tour de la présidentielle dans les 1.302 bureaux de vote répartis dans le pays.

Situé en plein Atlantique, à environ 600 kilomètres au large du Sénégal, cet archipel lusophone compte 10 îles volcaniques et attire de plus en plus de touristes.

Le vote a débuté peu après 08h00 locales (09h00 GMT) et se déroule jusqu'à 18H00 (19H00 GMT). Les résultats provisoires devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi.

"J'ai voté, maintenant je vais aller à la messe et je pense que tout va bien se passer, dans la normalité, avec civisme", a réagi auprès de l'AFP Adilia Gomes, 55 ans, après avoir déposé son bulletin dans la capitale Praia.

De son côté, Claudino Semedo était l'un des premiers à avoir accompli son devoir civique dans son bureau de vote à Praia. "J'ai voté, tout s'est passé normalement malgré quelques minutes de retard dans l'ouverture de mon bureau. Plus tard, je vais attendre les résultats chez moi dans la tranquillité", a-t-il confié à l'AFP.

Quelque 150 observateurs de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cedeao), de l'Union africaine (UA) et de l'Union européenne (UE) ont été déployés dans l'archipel.

Le Cap-Vert a connu en 2026 deux événements qui l'ont propulsé sur la scène internationale : l'immobilisation en mai au large de sa capitale d'un navire de croisière foyer d'hantavirus et le parcours historique de son équipe de foot pour sa toute première participation au Mondial, où elle a tenu en échec le futur champion du monde espagnol (0-0) et poussé le finaliste argentin en prolongation (3-2 a.p.).

Vue d'ensemble du marché municipal de Mindelo, au Cap-Vert, le 26 mai 2026 ( AFP / PATRICK MEINHARDT )

Contrairement à plusieurs de ses voisins ouest-africains où les présidentielles ont été tendues ces dernières années, le Cap-Vert est une exception de stabilité politique et de bonne gouvernance.

Il est considéré comme un modèle de démocratie en Afrique et se distingue par la vigueur de sa croissance économique.

Le pays est aussi réputé pour sa "morabeza" (hospitalité, en créole), son ouverture sur le monde, son métissage et sa musique, dans la lignée de Cesaria Evora.

Bonne gouvernance mais défis persistants

L'archipel est doté d'un régime semi-présidentiel dans lequel l'exécutif est dominé par le Premier ministre.

Le chef de l'État ne gouverne pas et fait davantage office d'arbitre, de garant de l'unité du pays et du respect de la Constitution. Il désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives et représente le pays à l'étranger.

Un partisan du président du Cap-Vert et candidat à l'élection présidentielle, José Maria Neves, tient une photo de ce dernier lors d'un rassemblement de campagne à Mindelo, sur l'île de São Vicente au Cap-Vert, le 30 octobre 2026 ( AFP / QUEILA FERNANDES )

Parmi les six candidats en lice, le président sortant José María Neves, 66 ans, part favori, avec comme premier outsider l'avocate et ancienne ministre de la Justice Joana Rosa Amado, 61 ans, première femme candidate à la présidence de la République du Cap-Vert.

Ils sont chacun soutenus par les deux principaux partis du pays.

M. Neves avait été élu président en 2021, après avoir exercé les fonctions de maire, député et avoir été de 2001 à 2016 Premier ministre et président du Parti africain pour l'indépendance du Cap-Vert (PAICV, gauche).

Il bénéficie du soutien du PAICV, qui a remporté les législatives de mai dernier.

"En ces temps d'incertitude sur le plan international, il est essentiel que le Cap-Vert continue à avoir un président patriote, expérimenté, capable d'inspirer les Cap-Verdiens", a-t-il lancé cette semaine lors d'un meeting.

Joana Rosa Amado est soutenue par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit), principal parti d'opposition. Son slogan est "écouter le Cap-Vert".

"L'élection d'une femme à la présidence montrerait à de nombreuses jeunes femmes et jeunes filles qu'aucune fonction de l'État ne leur est interdite", a-t-elle lancé lors de la présentation de sa candidature.

Les joueurs du Cap-Vert serrent la main des supporters venus accueillir l'équipe nationale, en amont d'une séance d'entraînement, au stade municipal 25 de Julho à Santa Cruz, au Cap-Vert, le 23 mai 2026 ( AFP / Patrick MEINHARDT )

En juillet 2025, le Cap-Vert a été officiellement classé parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur par la Banque mondiale.

Mais le pays fait face à de nombreux défis, notamment des inégalités sociales persistantes, l'enclavement et le manque de desserte abordable pour voyager entre les îles.

Les principaux candidats ont promis des mesures pour améliorer les liaisons maritimes et aériennes entre les îles et en faveur de la construction de nouveaux hébergements touristiques.

L'une des préoccupations majeures de la population est la hausse sensible du coût de la vie et du prix des carburants, ainsi que le chômage des jeunes.