Le Cap-Vert dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

Le Cap-Vert dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026

26 Requins Bleus dans l’histoire. Le Cap-Vert a annoncé la liste des 26 joueurs qui disputeront la première Coupe du monde de l’histoire du pays aux 530 000 habitants. Trois gardiens, huit défenseurs, six milieux et huit attaquants feront le voyage outre-Atlantique. Parmi eux, des noms bien connus des amateurs de Ligue 1. Logan Costa et Steven Moreira, anciens Toulousains, sont bien là, tout comme le joueur de Kocaelispor Ryan Mendes, passé par le LOSC. Nuno Da Costa (ex-Strasbourg) est également de la partie.

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TC pour SOFOOT.com