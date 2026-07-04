Le Cap-Vert, ce petit devenu très grand

L'aventure du Cap-Vert dans cette Coupe du monde s'est arrêtée en seizièmes de finale, au bout d'une prolongation folle contre l'Argentine, tenante du titre (3-2 ap). Jamais battue dans le temps réglementaire dans le tournoi, les Requins bleus de Bubista auront conquis des cœurs.

Un vendredi soir, un œil sur un bouquin de Maupassant, un autre sur un match dont on n’attendait injustement pas grand-chose et les deux yeux finalement braqués sur un seizième de finale endiablé entre l’Argentine et le Cap-Vert. Au fil des minutes, le petit pays d’un peu plus de 500 000 habitants a soudain gagné plusieurs dizaines (centaines ?) de millions de supporters à travers le globe. Ce samedi, déjà, sur les coups de 2h44, ils étaient comme nous en voyant l’Argentine prendre la route des huitièmes de finale en soufflant un bon coup : à la fois déçus pour une équipe incroyable de générosité, de personnalité et contents d’avoir veillé tard (pour les Européens, en tout cas) pour soutenir comme ils pouvaient le Petit Poucet qui n’a pas eu peur de l’ogre. Les États-Unis peuvent fêter leurs 250 ans, mais à Miami, dans la ville d’adoption de Lionel Messi, le Cap-Vert s’est fait une place dans l’histoire du foot et dans quelques cœurs.

AbracadaCabral !

Ils mériteraient d’être tous cités un par un, ces joueurs, ce staff, cette délégation, et cela suffirait peut-être à dire le bonheur qu’ils ont pu procurer aux amoureux de ce foot où les surprises restent possibles. Même en 2026, même après toutes ces années de matchs avalés. « On a déjà réussi quelque chose de grand en nous qualifiant pour le deuxième tour, mais on a envie de continuer, prévenait d’ailleurs Willy Semedo dans So Foot avant le seizième de finale attendu comme le plus déséquilibré sur le papier. Moi, je n’ai pas envie de rentrer dès dimanche. Le Cap-Vert aura ses chances. C’est la Coupe du monde, sur un match à élimination directe, tout peut arriver. Même contre l’Argentine ! » Tout peut arriver, même cette finition clinique de Deroy Duarte pour le 1-1. Tout, oui, même le but extraordinaire du défenseur Sidny Cabral, l’un des bijoux du tournoi, à un moment où l’on pensait que Lisandro Martinez avait gâché le plaisir de la prolongation.…

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com