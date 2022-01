Le cap des 25 "licornes" françaises franchi : "Nous y sommes !", salue Emmanuel Macron

(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP) ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"C'est l'atteinte de l'objectif que nous avions posé en septembre 2019 alors que nous n'en comptions qu'une poignée", défend Emmanuel Macron dans une vidéo postée ce lundi sur les réseaux sociaux.

"Nous y sommes !" Le fabricant de robots Exotec devient la 25e "licorne" en France, comme l'a salué le président de la République Emmanuel Macron ce lundi 17 janvier. Pour rappel, les "licornes" sont ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars. Le chef de l'Etat a en outre prévu un déplacement dans l'après-midi en Alsace, consacré aux investissements étrangers en France.

L'Elysée avait annoncé la veille une nouvelle moisson de 21 projets totalisant 4 milliards d'euros d'investissements étrangers, l'occasion pour le chef de l'Etat et quasi-candidat pour 2022 de vanter sa politique en faveur de l'attractivité du pays.

"Elles créent des centaines de milliers d’emplois" et "servent notre souveraineté technologique", insiste-t-il, notion devenue l'un de ses argument favoris.

Le chef de l'Etat a également annoncé "un nouvel objectif de dix géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen" et promet pour y parvenir "de nouvelles annonces dans les prochaines semaines dans le cadre de la présidence française de l'UE".

La levée de fonds d'Exotec est annoncée le jour de la cinquième édition - virtuelle - du sommet "Choose France", évènement lancé au début du quinquennat pour lequel des PDG de multinationales sont habituellement conviés au château de Versailles pour annoncer des implantations en France.

Pfizer annonce "un grand plan d'investissement" en France

Les 21 projets annoncés créeront "plus de 10.000 emplois, auxquels s'ajoutent plus de 16.000 emplois en CDI intérimaires" du groupe Manpower, selon l'Elysée, rappelant que 55 des 57 projets annoncés lors des quatre éditions précédentes se sont concrétisés par 8 milliards d'euros et 13.300 emplois.

Le plus important est celui de l'américain Eastman qui d'ici 2025 injectera 850 millions d'euros dans une usine de recyclage de plastiques de 350 employés, en un lieu à définir. Son PDG Mark Costa devait être reçu à l'Elysée par le président de la République lundi matin.

Pfizer va investir plus de 520 millions d'euros pour produire en France son traitement contre le Covid-19.

"Nous avons annoncé un grand plan d'investissement en France", a détaillé Albert Bourla, président exécutif de Pfizer, sur BFMTV ce lundi. "La plus grande partie de cet investissement sera alloué à un partenariat avec l'entreprise Novasep à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques) pour produire l'ingrédient pharmaceutique actif de ce médicament pour le monde entier", a-t-il continué.

Et le chimiste allemand BASF injectera 300 millions sur le site de Chalampé (Haut-Rhin), où se rend lundi après-midi Emmanuel Macron en compagnie de la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Les aides publiques consenties pour obtenir ces investissements sont généralement comprises entre 5% et 10% de leur montant, a-t-on précisé de même source.

La France a été en 2019 et 2020 la première destination des investissements étrangers en Europe, d'après le baromètre du cabinet EY.