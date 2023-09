Le Canada soutiendra l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra", dit Trudeau devant Zelensky à Ottawa

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement canadien à Ottawa, le 22 septembre 2023 ( POOL / Sean Kilpatrick )

Volodymyr Zelensky a rencontré vendredi à Ottawa le Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui lui a promis d'aider son pays en guerre "aussi longtemps qu'il le faudra", en annonçant l'envoi de nouveau matériel militaire à Kiev.

Après l'Assemblée générale de l'ONU et la Maison Blanche plus tôt dans la semaine, le président ukrainien boucle ainsi depuis la capitale canadienne une tournée diplomatique destinée à maintenir l'élan de soutien des Occidentaux à Kiev pour faire face à la Russie.

M. Trudeau, à la tête d'un pays qui accueille une importante diaspora ukrainienne, a reçu dans la matinée le président ukrainien à Ottawa par une accolade, ils ont tenu un entretien bilatéral puis ont pris la parole devant les élus du Parlement.

Avant que M. Zelensky ne monte à la tribune, Justin Trudeau a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide à Kiev pour une valeur de 650 millions de dollars canadiens (452 millions d'euros) sur trois ans. Elle inclut quelque 50 véhicules blindés et l'entraînement de pilotes ukrainiens aux avions de combat F-16.

"Nous serons à vos côtés, aux côtés de tous les héros de ce combat courageux, pour aussi longtemps qu'il le faudra", a-t-il dit.

"L'Histoire nous jugera sur la manière dont nous défendons les valeurs démocratiques. Et l'Ukraine est le fer de lance de cette grande question du 21e siècle", a déclaré le Premier ministre entre les boiseries de la Chambre des communes.

- "Jusqu'à la victoire" -

"Merci", lui a répondu Volodymyr Zelensky. "Quand nous appelons le monde à nous soutenir, ce n'est pas à propos d'un conflit ordinaire", a-t-il déclaré devant les parlementaires, "il s'agit de sauver des millions de vies - c'est vraiment notre survie."

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) applaudi par le Premier ministre canadien Justin Trudeau et par les membres du Parlement canadien, le 22 septembre 2023 à Ottawa ( POOL / Sean Kilpatrick )

Le Canada "a toujours défendu la justice", a lancé le dirigeant vêtu de vêtements militaires kaki, "et je n'avais aucun doute que vous choisiriez le camp de la liberté et de la justice quand la Russie a déclenché sa guerre contre l'Ukraine."

"J'espère que vous resterez à nos côtés jusqu'à notre victoire", avait lancé plus tôt M. Zelensky à l'attention du peuple canadien.

Avec Justin Trudeau, il doit ensuite s'envoler vers Toronto, où les deux dirigeants rencontreront des chefs d'entreprises et des membres de la communauté canado-ukrainienne.

Il s'agit de la première visite officielle de Volodymyr Zelensky sur le sol canadien depuis le début de l'invasion russe en février 2022.

Le Canada, dernier pays du G7 à être visité par le dirigeant ukrainien, compte la deuxième plus importante diaspora ukrainienne au monde après la Russie, avec quelque 1,4 million de personnes.

- 50 blindés -

Avant ce nouveau paquet d'aide, le Canada s'était déjà engagé, depuis le début de la guerre, à verser plus de 8,9 milliards de dollars canadiens (6,2 milliards d'euros) en soutien à l'Ukraine, dont 1,8 milliard en aide militaire.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (g) accueilli par le Premier ministre canadien Justin Trudeau au Parlement, le 22 septembre 2023 à Ottawa ( POOL / Sean Kilpatrick )

L'envoi annoncé vendredi de quelque 50 véhicules blindés s'ajoute à des annonces précédentes: huit chars de combat lourds Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, 39 véhicules blindés, des armes antichars, des drones et de l'équipement de communication par satellite.

Jeudi à Washington, le président Zelensky avait remercié Joe Biden pour l'aide américaine et plaidé pour que cet appui perdure, même après un an et demi de conflit.

Le président américain Joe Biden (d) reçoit son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale, à la Maison Blanche, le 21 septembre 2023 à Washington ( AFP / Jim WATSON )

Le président américain avait pour sa part détaillé une nouvelle aide militaire de 325 millions de dollars américains et déclaré que des chars américains Abrams arriveraient en Ukraine "la semaine prochaine".

Le président ukrainien avait aussi tenu à exprimer sa gratitude envers le Congrès américain, qui débat actuellement du vote d'une nouvelle enveloppe d'aide à son pays, dont certains élus trumpistes ne veulent pas entendre parler.