Le Canada opte pour le boycott par Victor Gatinel (iDalgo) Face aux risques sanitaires liés à la pandémie du coronavirus, les comités olympiques et paralympiques canadiens ont annoncé cette nuit leur intention de ne pas prendre part aux compétitions à Tokyo cet été. Délégation phare des Jeux, la nation nord-américaine a remporté plus de 500 médailles olympiques dans son histoire. Cette décision met un peu plus la pression sur le Comité International Olympique. La Fédération International d'Athlétisme, par l'intermédiaire de son président Sebastien Coe, a également demandé ce matin le report des JO. L'ancien coureur de demi-fond estime que démarrer les Olympiades le 24 juillet au Japon n'est "ni faisable ni souhaitable".

