Le Canada évacue 30.000 personnes face aux incendies

Quelque 30.000 personnes ont dû être évacuées dans l'ouest du Canada, où les soldats du feu continuent samedi à lutter contre des incendies d'une rare intensité, qui laisseront "une cicatrice durable".

"La situation est très changeante et les chiffres évoluent en permanence, mais à ce stade environ 30.000 personnes font l'objet d'un ordre d'évacuation et 36.000 supplémentaires ont été placés en alerte pour une éventuelle évacuation", a déclaré Bowinn Ma, responsable des situation d'urgence de la province de Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays.

"Nous insistons sur l'importance absolue de suivre immédiatement les ordres d'évacuation", a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse. "C'est une question de vie ou de mort pour les gens qui se trouvent dans ces propriétés, mais aussi pour les secours qui sont parfois contraints de revenir et de prier les gens de partir".

Le Premier ministre de la Colombie- Britannique, David Eby, a donné de son côté des chiffres légèrement différents : 35.000 personnes faisant l'objet d'un ordre d'évacuation et 30.000 personnes supplémentaires à qui on a demandé de se préparer à évacuer en cas de besoin.

"S'il vous plaît, restez en dehors de ces zones si vous n'avez pas besoin d'être là", a dit M. Eby.

Les incendies touchent également le nord du Canada.

"C'est la première fois que quelque chose comme cela, de cette ampleur, arrive dans la région", a expliqué samedi à l'AFP Tony Whitford, 82 ans.

Lui et sa famille ont été évacués jeudi de Yellowknife, capitale des Territoires du Nord-Ouest cernée par les feux depuis plusieurs jours, vers la ville de Calgary dans l'Alberta, à quelque 1.750 km au sud.

Au moins 19.000 personnes ont été évacuées de Yellowknife dans les dernières 48 heures, soit la quasi-totalité de la ville, avait indiqué vendredi soir Shane Thompson, ministre de l'Environnement des Territoires du Nord-Ouest.

