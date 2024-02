Le Canada crée 37.000 emplois en janvier, taux de chômage en baisse

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau le 30 janvier 2024 à Ottawa. ( AFP / DAVE CHAN )

L'économie canadienne a créé 37.000 emplois en janvier, faisant très légèrement reculer le chômage à 5,7%, a annoncé vendredi Statistique Canada.

Il s'agit de la première baisse du taux de chômage depuis plus d'un an. Ce dernier s'était établi en décembre à 5,8%.

L'emploi a augmenté dans le secteur des services, notamment le commerce de gros et de détail ainsi que la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location.

Des hausses qui "ont été contrebalancées en partie par les baisses" dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques et dans celui de l'information, de la culture et des loisirs, a relevé Statistique Canada.

"Les données sur l'emploi suggèrent qu'il est désormais plus probable que la Banque du Canada procède à la première baisse de taux de l'année en juin plutôt qu'en avril", a commenté dans une note Royce Mendes, analyste pour la banque Desjardins.

Elles "suggèrent que la Banque ne sera pas pressée de réduire les taux d'intérêt, et nous maintenons notre prévision d'une première baisse en juin", a renchéri Andrew Grantham, analyste chez CIBC Economics.

Les analystes tablent donc désormais sur une baisse des taux d'intérêt en plusieurs fois pour terminer l'année à 3,75% (contre 3,5% précédemment).

Fin janvier, la banque centrale du Canada a maintenu son taux directeur à 5%, à son plus haut niveau depuis 22 ans en raison des perspectives d'inflation.

Celle-ci se situait en décembre à 3,4% (sur un an), en légère augmentation, après avoir atteint un sommet de 8,1% en juin 2022.