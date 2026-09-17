Le Camp Nou entre dans la danse pour la finale du Mondial 2030

Le Camp Nou entre dans la danse pour la finale du Mondial 2030

Même Laporta s’en mêle. Après les déclarations du président de la Fédération marocaine de football Fouzi Lekjaa pour que la finale de la Coupe du monde 2030 se dispute au Maroc, c’est au tour du président du Barça de faire campagne.

Invité de l’émission Què T’hi Jugues sur la Cadena Ser, le dirigeant de 64 ans a milité pour une finale dans la mythique enceinte du FC Barcelone et n’a d’ailleurs pas hésité à chambrer le Real Madrid : « Casablanca et Madrid, c’est pareil. » Un jeu de mots assez peu recherché mais qui a le mérite de dédramatiser une concurrence de plus en plus politique. …

MB pour SOFOOT.com