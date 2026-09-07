Le Cameroun laisse de gros noms de côté pour les qualifications à la CAN
Une page se tourne. Le sélectionneur camerounais, David Pagou, a annoncé ce lundi la liste des joueurs qui affronteront les Comores le 24 septembre et le Congo le 29 septembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027 . Une chose est sûre, Pagou fait dans la continuité : en poste depuis décembre 2025, le coach fait, depuis, des coups osés et des surprises à chaque rassemblement.
La jeunesse en place
Pour le premier rassemblement de la saison, les Lions indomptables feront sans André Onana, André-Frank Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting , Eric Junior Dina Ebimbe, Georges-Kévin Nkoudou, Christopher Wooh, Nouhou Tolo ou encore Harold Moukoudi. À eux neuf, ils comptabilisent 423 capes avec les A. La seule absence notable justifiée par une blessure est celle du nouveau milieu de Manchester United, Carlos Baleba.…
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer