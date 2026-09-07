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Le Cameroun laisse de gros noms de côté pour les qualifications à la CAN
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 17:54
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Le Cameroun laisse de gros noms de côté pour les qualifications à la CAN

Le Cameroun laisse de gros noms de côté pour les qualifications à la CAN

Une page se tourne. Le sélectionneur camerounais, David Pagou, a annoncé ce lundi la liste des joueurs qui affronteront les Comores le 24 septembre et le Congo le 29 septembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027 . Une chose est sûre, Pagou fait dans la continuité : en poste depuis décembre 2025, le coach fait, depuis, des coups osés et des surprises à chaque rassemblement.

La jeunesse en place

Pour le premier rassemblement de la saison, les Lions indomptables feront sans André Onana, André-Frank Zambo Anguissa, Vincent Aboubakar, Eric Maxim Choupo-Moting , Eric Junior Dina Ebimbe, Georges-Kévin Nkoudou, Christopher Wooh, Nouhou Tolo ou encore Harold Moukoudi. À eux neuf, ils comptabilisent 423 capes avec les A. La seule absence notable justifiée par une blessure est celle du nouveau milieu de Manchester United, Carlos Baleba.…

AC pour SOFOOT.com

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