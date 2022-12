Le Cameroun crée l'exploit contre le Brésil mais prend la porte

Vainqueur du Brésil pour la première de son histoire en Coupe du monde (1-0), le Cameroun a offert un énième frisson aux passionnés de football dans cette phase de poules de la Coupe du monde. Un succès de prestige, certes, mais inutile d'un point de vue comptable puisque c'est la Suisse, vainqueur de la Serbie, qui accompagne le Brésil en huitièmes de finale.

Cameroun 1-0 Brésil

Le Brésil ronronne...

Officiellement, ce dernier match de la phase de poules - avec Serbie-Suisse - représentait un double enjeu : l'opportunité, pour le Brésil, d'être la seule nation à claquer un sans-faute après trois journées et le mince espoir, pour le Cameroun, d'accrocher une qualification à condition de faire le coup du siècle et arracher la victoire. Officieusement, la donne était légèrement différente pour la, déjà qualifiée et dont la tentation d'économiser des forces était forte. Si forte qu'à force de laisser la porte ouverte à un exploit, les hommes de Tite se sont fait punir en fin de rencontre par une tête de Vincent Aboubakar. Suffisant pour faire basculer les supporters de la nation africaine dans l'euphorie, mais pas pour arracher le dernier spot dans le tableau final, propriété de la Suisse.Tite donne le ton une heure avant le coup d'envoi, au moment de poser son XI sur la feuille de match : neuf changements par rapport à la Suisse, avec papy Dani Alves titulaire et une équipe qui ne perd néanmoins quasiment pas en qualité (Ederson, Fabinho, Gabriel Martinelli, Rodrygo, Gabriel Jesus, ...). Les premières minutes permettent d'apprécier la volonté camerounaise de jouer haut et tenter d'asphyxier sa proie, mais à chaque accélération, lafait trembler les Lions indomptables. Pied sur la pédale, Martinelli se démarque de ses coéquipiers en première période. Une tête puissante ? Claquette de Devis Epassy (14). Débordement côté gauche et centre dans la surface ? Dégagement d'Enzo Ebosse (16). Percée dans l'axe avant de transmettre à Antony ? Frappe sans danger de ce dernier (38e). Praline à l'entrée de la surface ? Deuxième claquette d'Epassy… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com