Le Cam reprend la tête par Samuel Messberg (iDalgo) Ce dimanche débutait le Vendée Globe depuis les Sables d'Olonne et après trois jours de courses c'est le doyen de la course (61 ans) aux commandes du "Yes We Cam", Jean Le Cam qui est en tête. Plutôt proche derrière lui on retrouve Benjamin Dutreux et son Omia - Water Family (1,46 mille). Les deux premiers sont actuellement entre le Portugal et les Açores et sont menacés par quelques bateaux ayant pris une route plus à l'ouest avec plus de vent. Le top 5 actuel : 1) Jean Le Cam "Yes We Cam!" 2) Benjamin Dutreux "Omia - Water Family" 1,46 mille 3) Sébastien Simon"Arkea Paprec" 23,24 milles 4) Alex Thomson "Hugo Boss" 23,63 milles 5)Thomas Ruyant "LinkedOut" 24,74 milles.

