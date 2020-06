Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le calendrier F1 est connu Reuters • 03/06/2020 à 15:31









par Matthieu Cointe (iDalgo) Le coup d'envoi de la saison de Formule 1 sera donné le 5 juillet. La Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) a annoncé mardi que la saison 2020, retardée pour cause de Covid-19, allait pouvoir démarrer. Les huit premières courses se dérouleront en Europe entre juillet et septembre et seront organisées sur six circuits différents. La saison débutera en Autriche, avec deux Grand Prix sur le circuit de Spielberg, les 5 et 12 juillet. Les pilotes enchaîneront par Budapest (Hongrie) le 19 juillet, Silverstone (Grande-Bretagne), les 2 et 9 août, Barcelone (Espagne), le 16 août, Spa (Belgique), le 30 août et Monza (Italie), le 6 septembre. Un protocole a été mis en place pour éviter la propagation du coronavirus sur les courses. Le nombre de personnes sur le paddock sera limité et les équipes seront isolées les unes des autres sur le circuit. Les organisateurs espèrent dévoiler prochainement la deuxième partie du calendrier pour boucler la saison avec un total de 15 à 18 courses.

