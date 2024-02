Le calendrier des Bleus pour la Ligue des nations dévoilé

Réservez déjà les dates pour l’Euro de Wish.

Ce jeudi, la France a hérité d’un joli groupe lors du tirage au sort de la Ligue des nations 2024-25, tombant face à l’Italie, la Belgique et Israël. Et les dates des retrouvailles ont été dévoilées. Les Bleus débuteront à domicile face à l’Italie et la Belgique le 6 et 9 septembre 2024. Ils se déplaceront le mois suivant en Israël et en Belgique, le 10 et 14 octobre. Enfin, ils termineront avec la réception d’Israël le 14 novembre, et le déplacement en Italie le 17 novembre.…

FL pour SOFOOT.com