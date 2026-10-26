Le calendrier de Rennes pourrait être chamboulé à cause des manifs
Priorité aux manifestations. L’appel à la grève lancé par les organisations syndicales pour le jeudi 5 novembre pourrait avoir des conséquences sur le calendrier européen des hommes de Franck Haise.
Selon Ouest-France , la préfecture aurait fait savoir au club breton que le dispositif de sécurité ne pourrait pas être assuré, et ce dernier serait donc en contact avancé avec l’UEFA pour programmer un changement de date. …
LT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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