Le calendrier de la saison 2020-2021 de Ligue 1 dévoilé par Léo De Garrigues (iDalgo) La LFP a dévoilé ce jeudi le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 qui commencera le week-end du 22-23 août. L'affiche de la première journée sera Lille-Rennes. Le PSG commencera par un match contre Metz tandis que Marseille affrontera Saint-Etienne. L'OM aura un début de saison coriace avec des déplacements à Paris (3e journée) et Lyon (6e journée). En fonction de leur parcours en Ligue des Champions, Lyon et Paris pourraient voir leur rentrée décalée de quelques jours. Quelques dates clés à retenir : 3e journée (13 septembre) : PSG-Marseille 6e journée (4 octobre) : Lyon-Marseille 10e journée (8 novembre) : Lyon-Saint-Étienne 14e journée (13 décembre) : PSG-Lyon 21e journée (24 janvier) : Saint-Étienne-Lyon 24e journée (7 février) : Marseille-PSG 27e journée (28 février) : Marseille-Lyon 30e journée (21 mars) : Lyon-PSG

