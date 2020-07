Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le calendrier de la prochaine saison de Lidl Starligue dévoilé Reuters • 10/07/2020 à 15:14









Le calendrier de la prochaine saison de Lidl Starligue dévoilé par Léo De Garrigues (iDalgo) Ce vendredi, la Ligue nationale de handball a dévoilé le calendrier de la saison 2020-2021 de Lidl Starligue qui commencera la semaine du 24 septembre. Le Paris Saint-Germain, sacré en avril après l'annulation de la fin de saison en raison de la pandémie de coronavirus, accueillera Aix-en-Provence lors de la première journée. Le club de la capitale se déplacera à Nantes, son dauphin de la saison 2019-2020, lors de la 12e journée programmée entre le 10 et le 13 décembre. La dernière journée de la saison aura lieu la semaine du 6 juin 2021.

