Le calendrier de la Liga est connu

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le Championnat espagnol fait son grand retour. Le Conseil supérieur des sports (CSD), présidé par Irene Lozano, a officiellement confirmé dans un communiqué que la Liga reprendra le jeudi 11 juin. Le derby andalou, Seville - Betis sera le premier match de ce retour à la compétition. Le week-end suivant (13 et 14 juin) se joueront le reste des rencontres prévues pour la 28ème journée. Les clubs auront un peu plus d'un mois pour disputer les 11 journées restantes, le CSD ayant aussi annoncé que le Championnat se terminera le 19 juillet. La Liga s'était arrêtée le 10 mars dernier à cause de l'épidémie de coronavirus. Pour rappel, le FC Barcelone est en tête du classement avec deux points d'avance sur le Real Madrid.

