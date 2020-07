Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le calendrier de la Coupe du Monde 2022 de football dévoilé Reuters • 15/07/2020 à 16:05









Le calendrier de la Coupe du Monde 2022 de football dévoilé par Florian Burgaud (iDalgo) Il y a deux ans jour pour jour, la France brandissait dans le ciel de Moscou le trophée de la Coupe du Monde après avoir brillamment battu la Croatie 4-2. Ce mercredi 15 juillet 2020, la FIFA a officiellement dévoilé les dates de l'édition 2022 organisée au Qatar. Le lundi 21 novembre, le pays organisateur lancera la compétition à 13 heures au stade Al Bayt. Quatre matches (13h, 16h, 19h, 22h) seront disputés chaque jour lors de la phase de groupes et deux lors de la phase à élimination directe (18h, 22h) avec un jour de repos avant les quarts, les demies et les finales. La grande finale, justement, sera organisée le 18 décembre à 18 heures au stade Lusail, grand de 80 000 places.

