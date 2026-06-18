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Le cadeau de Mbappé pour son record de buts avec les Bleus
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 00:05

Le cadeau de Mbappé pour son record de buts avec les Bleus

Le cadeau de Mbappé pour son record de buts avec les Bleus

Celebration day. Devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France à la suite de son doublé retentissant lors de la victoire face au Sénégal mardi (3-1), Kylian Mbappé a été célébré par le staff et ses coéquipiers tricolores lors du repas du midi ce mercredi.

Pour l’occasion, le numéro 10 des Bleus, qui est également devenu le meilleur buteur français en Coupe du monde avec 14 réalisations, a reçu un maillot spécial floqué du numéro 58 , son total de buts en sélection. Ce dernier a été signé par ses coéquipiers et le sélectionneur Didier Deschamps.…

TM pour SOFOOT.com

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