Le cactus saguaro, symbole de l'Ouest américain, lutte pour survivre aux tempêtes de chaleur

Figurant silencieux d'innombrables westerns hollywoodiens, le cactus saguaro incarne depuis longtemps l'Ouest américain, aride et brûlant, ainsi que la résilience nécessaire pour y survivre. Mais ce géant du désert est aujourd'hui menacé par l'intensification des vagues de chaleur.

Depuis 65 ans, celles-ci ont profondément changé de dimension: autrefois relativement localisées et intermittentes, elles sont devenues des épisodes de chaleur extrême, étendus et persistants, que Reuters définit comme " tempêtes de chaleur ".

Les journalistes de Reuters ont en effet analysé les températures horaires depuis 1960 dans plus d'un million de lieux à travers le monde. Avec des climatologues, ils ont défini une vague de chaleur comme un épisode d'au moins cinq jours durant lesquels les températures figurent parmi les 10% les plus élevées jamais enregistrées localement.

Mais quand de tels épisodes couvrent au moins 1% de la surface du globe (environ la moitié du Canada) ils sont qualifiés de "tempêtes de chaleur", pour illustrer l'ampleur et l'intensité du phénomène.

Avant 2020, la mortalité annuelle des saguaros, toutes causes confondues, était estimée entre 1 et 2%, selon les chercheurs du Jardin botanique du désert de Phoenix, situé dans l'une des régions les plus chaudes de l'aire de répartition de cette espèce.

Mais, sous l'effet des épisodes de chaleur extrême qui ont frappé l'Arizona, le taux de mortalité imputable à la seule chaleur a fortement augmenté dans la région de Phoenix : il a atteint 4% en 2021, puis 7% en 2023.

Cet été-là, Phoenix a enregistré 31 jours consécutifs avec des températures égales ou supérieures à 43,3°C. Depuis, la mortalité liée à la chaleur a reculé, selon Kevin Hultine, directeur de recherche du Jardin botanique.

Elle reste toutefois comprise entre 4 et 5%, soit bien au-dessus des niveaux observés auparavant. Une évolution qui suscite l'inquiétude quant à la capacité de ce cactus emblématique à survivre dans un contexte marqué par des vagues de chaleur toujours plus intenses.

DES NUITS TROP CHAUDES POUR SE NOURRIR

Contrairement à la plupart des plantes, le saguaro réalise une étape essentielle de sa photosynthèse pendant la nuit. Cette adaptation, appelée photosynthèse CAM, lui permet de limiter les pertes d'eau dans un environnement où les températures diurnes peuvent être extrêmes.

Pour survivre aux sécheresses répétées tout au long de sa longue vie, qui peut atteindre environ 150 ans, le saguaro a développé une remarquable capacité de stockage de l'eau. Son tronc et ses branches colonnaires en contiennent jusqu'à 90%. Les plus grands spécimens peuvent ainsi emmagasiner jusqu'à 3.600 litres d'eau, une réserve essentielle pour traverser les périodes de sécheresse.

"Ce sont en réalité des colonnes d'eau au milieu du désert", résume Ali Schuessler, responsable des laboratoires de physiologie végétale du Jardin botanique du désert de Phoenix.

Cette réserve doit être préservée au maximum. À l'aube, l'épiderme résistant du saguaro resserre ses pores, appelés stomates, de minuscules ouvertures situées à la surface de la plante, afin de limiter considérablement l'évaporation pendant la chaleur de la journée.

À la nuit tombée, lorsque les températures baissent, les stomates s'ouvrent pour absorber le dioxyde de carbone, que le cactus stocke avant de l'utiliser le lendemain pour produire des sucres.

Mais lorsque les nuits restent trop chaudes, ce mécanisme devient moins efficace. Le cactus stocke moins de dioxyde de carbone, réduisant ainsi les ressources nécessaires à sa croissance et à son fonctionnement.

Les scientifiques ne connaissent pas la température exacte à laquelle le processus de stockage du dioxyde de carbone commence à s’affaiblir; celle-ci peut varier d’une espèce à l’autre. Mais les recherches indiquent que ce processus commence à s’essouffler lorsque les températures avoisinent les 30°C.

LES TEMPÊTES DE CHALEUR NOCTURNES SE MULTIPLIENT

Cette hausse des températures nocturnes est particulièrement préoccupante dans la région de Phoenix. Dans les années 1960, celle-ci n'a connu que neuf nuits où la température est restée supérieure à 30°C, soit moins d'une par an, selon une analyse de Reuters portant sur les données de température mondiales. Depuis le début de cette décennie, elle en a déjà enregistré plus de 175.

Dans certains endroits de la région, les nuits de chaleur extrême ont été encore plus nombreuses. Entre 2023 et 2024, l'aéroport de Phoenix Sky Harbor a ainsi enregistré un total de 115 nuits durant lesquelles la température est restée au-dessus du seuil des 30°C.

UNE RÉGÉNÉRATION DE PLUS EN PLUS DIFFICILE

La survie du saguaro repose aussi sur sa capacité à assurer le renouvellement des générations.

Des recherches montrent que chaque saguaro produit des centaines de milliers de graines par an. Pourtant, plus de 99% des jeunes pousses meurent dès leur première année. Les rares survivantes germent généralement à l'ombre d'un rocher ou d'un arbre nourricier, qui les protège du soleil et de la chaleur.

Cependent, Kevin Hultine, directeur de la recherche au Desert Botanical Garden de Phoenix, et Ali Schuessler, indiquent que certains de ces arbres meurent eux aussi après des épisodes répétés de tempêtes et de vagues de chaleur. Les jeunes cactus doivent ensuite affronter les rongeurs et les insectes.

Il faut parfois attendre deux à trois décennies pour qu'une nouvelle génération suffisamment importante apparaisse. Ces épisodes de recrutement sont souvent associés aux fortes précipitations hivernales du phénomène El Niño.

Le dernier grand épisode de recrutement remonte au "super" El Niño de 1982-1983 . Depuis, selon les chercheurs, les épisodes El Niño ont certes souvent apporté de fortes précipitations, mais celles-ci se sont accompagnées de tempêtes et de vagues de chaleur plus fréquentes, qui assèchent les sols avant que les jeunes cactus aient pu absorber suffisamment d'eau pour survivre à l'été.

BIEN AU-DELÀ DU SAGUARO

Le saguaro n'est pas le seul habitant des déserts à souffrir. Des suricates du désert du Kalahari, en Afrique, aux dizaines d'espèces d'oiseaux du désert de Mojave, entre la Californie et le Nevada, de nombreuses espèces sont confrontées à la combinaison de chaleurs extrêmes et de sécheresses plus fréquentes.

Dans la région du Kalahari où les chercheurs ont étudié les suricates, le nombre de jours de canicule ou de vague de chaleur a été multiplié par huit depuis les années 1960, comme le montre une analyse de Reuters : il est passé de 48 jours dans les années 1960 à au moins 390 jours rien que pour cette décennie.

Et, dans le désert du Mojave, la famille d'oiseaux - dont la crécerelle d'Amérique, le moqueur polyglotte, le faucon des prairies, le martinet à gorge blanche et la tourterelle triste - est, selon les chercheurs, "en train de s'effondrer".

Dans le désert du Mojave, d'autres recherches ont montré que les petits mammifères ne voyaient pas leurs effectifs diminuer.

Ces derniers réussissent à échapper à la chaleur en s'enfouissant dans le sol, ce que les oiseaux ne peuvent pas faire. C'est en partie pour cette raison que les oiseaux ont beaucoup plus de mal à supporter la chaleur.

(Reportage Maurice Tamman et Mark Schoofs, reportage complémentaire Charlie Szymanski, version française Elena Smirnova, édité par)