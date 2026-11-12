Le cacique Raoni, qui souffre d'un cancer, est hospitalisé dans un état "stable"

Le cacique brésilien Raoni Metuktir, à Peixoto de Azevedo dans l'état du Mato Grosso au Brésil, le 19 mars 2025 ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Le cacique brésilien Raoni, défenseur emblématique de la forêt amazonienne, est hospitalisé depuis quatre jours et se trouve dans un état "stable", après avoir été diagnostiqué d'un cancer de l'appareil digestif, a annoncé son institut.

Le chef du peuple kayapo, âgé de 94 ans, "reçoit un traitement pour une infection pulmonaire et est suivi médicalement pour contrôler sa pression artérielle" à l'hôpital régional de la ville de Peixoto de Azevedo, dans l'État du Mato Grosso (centre-ouest), a communiqué mercredi soir l'Institut Raoni.

Reconnaissable à son grand plateau labial - signe du guerrier kayapo prêt à mourir pour sa terre - Raoni s'est fait connaître dans les années 1970 et n'a cessé depuis de se battre pour défendre l'Amazonie auprès des puissants et des dirigeants du monde entier.

Il s'est notamment rendu célèbre lorsqu'il militait contre une route transamazonienne pendant la dictature militaire (1964-1985).

En septembre, son Institut avait révélé que le cacique souffrait d'un cancer digestif et qu'il bénéficiait de soins palliatifs à domicile.

"Actuellement, il présente un tableau clinique stable (...) Il s'alimente par voie orale et respire normalement", a précisé l'Institut Raoni mercredi.

Bien qu'affaibli, le cacique est resté jusqu'à récemment actif dans la lutte pour la cause autochtone et pour la préservation de la plus grande forêt tropicale du monde, menacée par le changement climatique, la pollution des rivières et la déforestation.

Il a ainsi participé en avril au Campement Terre Libre, la plus grande mobilisation indigène du Brésil, qui réunit chaque année à Brasilia des milliers de personnes.

"En ce moment délicat, nous demandons à tous de respecter l'intimité du cacique et de ses proches, afin qu'il puisse recevoir les soins nécessaires en toute sérénité", a déclaré son Institut.

Raoni a effectué sa première tournée internationale en 1989, après avoir reçu le chanteur britannique Sting en Amazonie, une rencontre qui a contribué à sa renommée mondiale.