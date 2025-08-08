 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le cabinet de sécurité israélien approuve la prise de contrôle de la ville de Gaza
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 05:13

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, quelques heures après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intention d'occuper militairement la totalité de l'enclave palestinienne.

Cette annonce est intervenue en dépit de critiques accrues, en Israël et à l'étranger, à l'égard de l'offensive menée depuis près de deux ans dans la bande de Gaza, ravagée par les bombardements et où la population, déplacée par les combats entre l'armée israélienne et le Hamas, est en proie à la famine.

Tsahal va "se préparer à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en fournissant de l'aide humanitaire à la population civile hors des zones de combat", ont déclaré les services de Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

La ville de Gaza, située dans le nord de la bande de Gaza, est la principale ville de l'enclave.

Citant un représentant israélien non-identifié, un journaliste d'Axios a écrit sur le réseau social X que le projet prévoyait l'évacuation des civils palestiniens hors de la ville de Gaza pour y lancer une offensive militaire terrestre.

Avant de réunir son cabinet de sécurité, Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi sur la chaîne de télévision américaine Fox News vouloir prendre le contrôle de l'intégralité de la bande de Gaza.

"Nous ne voulons pas la conserver. Nous voulons un périmètre de sécurité. Nous ne voulons pas la gouverner. Nous ne voulons pas y être un organe de gouvernance", a-t-il ajouté durant une interview.

Le Premier ministre israélien a dit vouloir que l'enclave palestinienne soit gouvernée par des forces arabes, sans donner plus de détails.

(Alexander Cornwell et Steven Scheer à Jérusalem, Hatem Maher au Caire; version française Jean Terzian)

