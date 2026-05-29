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Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores
information fournie par So Foot 29/05/2026 à 12:28

Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores

Le but splendide de Cruzeiro en Copa Libertadores

On ne s’ennuie jamais à au stade Mineirão de Belo Horizonte. L’équipe locale Cruzeiro s’est largement imposée face au Sporting Club Barcelona (4-0) lors de la dernière journée de la phase de poules de la Copa Libertadores, ce jeudi. Grâce à ce succès, la formation brésilienne est qualifiée pour les huitièmes de finale de la compétition .

Un chef d’oeuvre pour conclure le festival

Le grand bonhomme de la partie s’appelle Matheus Pereira , milieu offensif de 30 ans. Auteur de l’ouverture du score (5 e ) sur un coup de tête, le joueur formé au Sporting a illuminé le match une seconde fois, en fin de match (71 e ), en réalisant une bicyclette du pied gauche pour parachever le succès des siens.…

CT pour SOFOOT.com

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