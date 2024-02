information fournie par So Foot • 04/02/2024 à 19:29

Le but sensationnel de Camarda avec la Primavera de l’AC Milan

En attendant son heure, Francesco Camarda martyrise des mecs ( juste un peu) plus vieux que lui.

Souvenez-vous, c’était au mois de novembre 2023 : à seulement 15 ans, 8 mois et 14 jours, Francesco Camarda faisait ses débuts sous le maillot de l’AC Milan, à San Siro, face à la Fiorentina. Celui qui est titulaire avec la Primavera du Diavolo – l’équivalent des U19 en France – continue sa progression en attendant de retrouver l’équipe première et son bonbon inscrit à Cagliari, ce dimanche, rappelle que son heure n’est plus très loin. Dribble intérieur, petit piqué, Camarda a scellé la belle victoire milanaise sous le soleil sarde (3-1). Au classement, la Primavera de Milan est deuxième juste derrière… l’Inter.…

