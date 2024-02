Le but le plus rapide de l’histoire du foot inscrit lors d’un match amateur anglais ?

Ryan Hall a peut-être inscrit le but le plus rapide de l’histoire du football, ce week-end. Lors d’un match entre le Croydon FC (dixième division) et Cockfosters dans le cadre du « London Senior Trophy », l’ancien joueur professionnel de 36 ans (il compte quelques apparitions en Championship, et beaucoup en League One et League Two) a ouvert le score 2,31 secondes après l’engagement. Une frappe du milieu de terrain qui a fait le tour d’Internet.

We've finally got a video of Ryan Hall scoring @Croydon_FC's first goal against @CockfostersDev in the London Senior Trophy. The goal was timed at 2.31 seconds, which we understand to be the fastest goal in senior football in the world.Can you confirm @GWR? pic.twitter.com/anxzAtpuZC…

QF pour SOFOOT.com